Samanyolu Haber /Gündem / Önce trol zannedildi ama TV sunucusu çıkınca Twitter'ı salladı /13 Şubat 2018 15:07

Önce trol zannedildi ama TV sunucusu çıkınca Twitter'ı salladı

Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Twitter hesabından akla durgunluk veren açıklamalar yaptı.

SHABER3.COM

AKP'ye yakın Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Erdoğan'ın Konyalı bilim adamlarına talimat verdiğini ve o bilim adamlarının da 6 günde borla çalışan bir tank yaptığını iddia etti.

Arzu Parlak'ın iddiası şöyle:

"ABD’nin kuklası Barzani’nin yaptığı sözde referandumdan sonra halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan çok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Reis Konyalı bilim adamlarını külliye’ye davet etti. Ve daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi.
Konyalı bilim adamları 6. günün sonunda tüm dünyayı kıskandıracak bir tank yapmışlardı. Bu Tank bukalemun lakaplı boya değiştirme özelliğine de sahiptir. Reisin Emriyle Türk tankları Irak tankıymış gibi Kerkük topraklarına girdi"

Parlak'ın paylaşımları sosyal medyada eğlence konusu oldu. Bir anda fenomen olan Parlak bu duruma oldukça sinirlendi ve şöyle yazdı:

''Yaptığım haberden dolayı bazı kendini bilmezler edepsizce hayasızca konuşmalarından dolayı ekran görüntüsü ile birlikte haklarında cumhuriyet başsavcılığına gidip suç duyurusunda bulunacağımı ve Tazminat davası açacağım. Kamuoyuna duyurulur...!!!''
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