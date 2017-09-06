Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Fatma Görmez 41 yaşında ve 17 yıllık sınıf öğretmeni. Eşi Bekir Görmez 42 yaşında ve KHK ile kapatılarak Selçuk Üniversitesi’ne devredilen Mevlana Üniversitesi’nden kayyım atanınca ayrılmış.







Fatma Görmez, 4 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladığından beri mesleğini yapamıyordu. Yüksek enfeksiyon riskiyle raporlu olan Görmez, malulen emekliliğini istediği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekliliğini beklerken KHK ile görevinden atılmış.





Bu süreçte gözaltına alınan eşi Bekir Görmez, Konya Kapalı Cezaevi’nde 14 aydır tutuklu. Aylarca tutuklu kaldıktan sonra Temmuz’da ilk mahkemeye çıkarılan Görmez'in mahkemesi 16 Ekim’e ertelenmiş. Tutuklanma sebebini aile Mevlana Üniversitesi adına tweet atmak olarak açıklıyor aile. Ancak bu tweetleri kendilerinin atmadığını ve 15 Temmuz'a karşı olduklarını savunuyorlar.





Yüzde 96 engelli raporuna sahip Fatma Görmez, şimdi Konya Selçuk Tıp Fakültesi’nde yatıyor. Görmez 35 kiloya düşmüş, böbrek yetmezliği, duyu kaybı ve eklem rahatsızlıkları var. Böbrekti rahatsızlık kalpte su toplamalara yol açmış. İki kalp ameliyatı yaşayan Fatma Görmez çocukları için endişeli.





Çiftin iki çocuğu var. Biri 14, biri 11 yaşında.





Çocukların sağlık durumu da kritik. 14 yaşındaki Berk bir yıldır yaşanan süreçte ağır sağlık sorunlarına maruz kalmış. Hastalığı nüksetmeden önce çevresiyle iletişimini kesen Berk, yemeden içmeden kesilmiş. Yüzde 80 duyu kaybına sahip. Gözlerinden biri 10, diğeri 9 derece olan Berk, saatlerini televizyon önünde geçirmeye ve kimseyle konuşmamaya başlamış. Berk, bağırsak rahatsızlıklarıyla hastaneye kaldırılınca doktorlar hemen ameliyata almış. İlk ameliyat başarısız geçince Berk’in ikinci bir ameliyatla kalın bağırsağının bir kısme alınmış ve bağırsak dışarı verililmiş.





Berk şimdi hastanede seruma mahkum.







Aynı hastanede tedavi görmekte olan anne Fatma Görmez, yaşadıkları sıkıntılara dayanamayarak kalp sağlığını da yitirmiş. Açık kalp ameliyatıyla kalbinde toplanan su alınan Görmez oldukça kilo kaybetmiş.





Babası hapishanede, anne ve kardeşi hastanede olan 11 yaşındaki Azize ise yapayalnız kalmış. Okul sezonu yaklaşırken yaşadıklarından doğan agresiflikle çevreyle iletişimi gittikçe bozulan Azize, zaman zaman anneannede kalsa da hastane nöbet değişimlerde evde yalnız da kalıyor.





Fatma Görmez ikinci kalp ameliyatıyla 37 kiloya kadar düştüğü günlerde bir gün göz altına alınmış. Görmez’in yaşadıklarından sonra tek istediği şey eşinin kontrollü serbestlikle de olsa bırakılması ve çocuklarının başında durması.





Fatma Görmez bir yıllık süreçte tüm yakınlarının kendisini yanlız bırakmasından yakınıyor. 17 yıl çalıştığı okuldan kimse kendisini arayıp sormamış ve yalnızlığa mahkum edilmiş.





İlk aylarda bu duruma çok üzülen Görmez, “Şimdi tek derdim çocuklarımın sağlığı, başkalarının desteğini, ilgisini değil, eşimi istiyorum çocuklarımın başında” diyor ve bu sorunun çözümü için çağrı yapıyor.









Sosyal medyadan çağrı yaptı





Fatma Görmez son olarak sosyal medyadan yayınladığı videoyla yetkililere ve kamuoyuna seslendi. KHK mağduru anne eşinin tahliye edilmesini ve çocuklarının tedavisinde kendisine yardımcı olmasını istedi. Videonun yayınlanmasının ardından binlerce destek mesajı geldi.



















