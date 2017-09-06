Samanyolu Haber /Gündem / AKP 50 yeni soykırım kampı yapıyor! /06 Eylül 2017 08:20

AKP 50 yeni soykırım kampı yapıyor!

15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında tutuklanan 50 binden fazla kişi için cezaevlerinde yer açmak için binlerce adi suçluyu salıveren AKP Hükümeti, 50’den fazla cezaevi yapıyor.

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 AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yargıya verdiği Cemaat davalarının 2017’in sonunda bitirilmesi talimatından sonra bir açıklamada Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’ten geldi. Adli yıl açılış resepsiyonunda konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, inşaatı devam eden 50 cezaevinin de sözde “F…” davalarında yargılananlar için yapıldığını açıkladı. İpek açıklamasıyla cezaevlerinin inşaasının tek amacının, adeta bir toplama kampı gib cemaat üyelerini yerleştirme planının bir parçası olduğunu itiraf etmiş oldu.

Gazetecilerin sorularına cevap veren İpek, “50’den fazla cezaevi yapılıyor F…’cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak” diye konuştu.
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