Samanyolu Haber /Gündem / Esenler Otogarı otoparkının İSPARK'a devri durduruldu /24 Temmuz 2019 21:38

Esenler Otogarı otoparkının İSPARK'a devri durduruldu

Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devredilmesi kararının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

SHABER3.COM

İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adı "15 Temmuz Demokrasi Otogarı" diye değiştirilen Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK’a devredilmesi kararı mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 11 Temmuz'da alınan kararla Esenler Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İBB bünyesindeki İSPARK'a devredilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25’i belediyeye ödenecekti.

İBB Meclisi’nin kararına karşı Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi (AVTER), İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Gazeteci Dinçer Gökçe İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin kararını Twitter'dan paylaştı. Buna göre mahkeme devir işleminin uygulanması halinde davacının telafisi güç zarara uğrayabileceği gerekçesiyle İBB yönetiminin savunması alınana ve yeni bir karar verilene kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gökçe "Özetle, Otogar bi süre daha Galip Öztürk’ün denetiminde..." yorumunda bulundu.

İBB'nin karara 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.



İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkemenin Esenler Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devrini durduran kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri’nin başvurusu üzerine, dün almış olduğu kararla, İstanbul Büyük Otogarı (Esenler) otopark alanlarının, tahliye edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK’a devrini durdurmuştur. Kararda, idarenin savunması ve ara kararı cevabı yedi gün içinde istenmiştir” denildi.

İBB hukukçularının kararın rutin bir işlem olduğunu belirttikleri kaydedilen açıklamada, kararla ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağı ve İBB hukukçularının mahkemeye gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından "sürecin aynen işleyeceğinden emin olduklarını" da söyledikleri ifade edildi.

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