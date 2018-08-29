Esed, Washington ile masaya oturdu iddiası: ABD’nin gözü Suriye petrolünde









Buna göre ABD, Suriye’nin doğusundaki petrolde ABD’li şirketlerin de söz sahibi olmasını talep etti.





Fransız haber ajansı AFP’nin Hizbullah’a yakın Lübnan merkezli El Ekber gazetesine dayandırdığı haberinde, ABD’li heyetin Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmenin geçen haziranda gerçekleştiği bildirildi.







Heyet, yaklaşık dört saat süren toplantıda Suriye İstihbarat Şefi Ali Memluk ile görüştü.









ABD’li heyet görüşmede, Suriye yönetiminden İran askerinin ülkenin güneyinden çekilmesini, yabancılar da dahil tüm silahlı gruplar hakkında istihbarat sağlanmasını ve ülkenin doğusundaki petrol ticaretinde ABD’ye rol verilmesini istedi.





Haberde, Ali Memluk’un Washington ile ilişkiler normalleşene dek güvenlik konularında işbirliği yapmayacaklarını söylediği ve ABD güçlerinin ülke topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.





İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın bir yetkili de görüşmeyi teyit etti.





El Ekber’in haberinin büyük ölçüde doğru olduğunu belirten yetkili, daha önce de Kasım 2017’de Ali Memluk’un yine üst düzey bir ABD’li ile görüştüğünü söyledi.