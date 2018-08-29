Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'de deprem : Uğur Dündar görevi bırakıyor /29 Ağustos 2018 16:18

Halk TV'de deprem : Uğur Dündar görevi bırakıyor

Halk TV’nin tanınan sunucularından İsmail Dükel’in programlarına son verildi. Dükel, işten çıkarıldığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Uğur Dündar, HalkTV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

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Halk TV’de son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Uğur Dündar , Halk TV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.  


Twitter hesabından bir açıklama yapan Dükel, “Dostlar #HalkTvİSMAİLDÜKELSİZolmaz diye tag açmışlar. Zorunlu bir açıklama yapma gereği doğdu. “Bayramdan sonra görüşürüz” demiştim. Görüşemeyeceğiz. İzin dönüşü kanal yönetiminin tasarrufuyla görevimden alındığımı öğrendim. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin” İfadelerini paylaştı. 

İsmail Dükel ile yollarını ayıran kanalda Uğur Dündar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dündar Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
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