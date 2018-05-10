Samanyolu Haber /Ekonomi / Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını Albayrak Grubu aldı /10 Mayıs 2018 18:21

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını Albayrak Grubu aldı

Türkşeker'e ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

BAKKAL DÜKKANI GİBİ SATILDI

Yapılan ihalede iki fabrika için Albayrak Turizm ile Özburak İnşaat yarıştı. İhaleyi 287 milyon liralık teklifiyle Albayrak turizm şirketi kazandı. Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, “İki fabrika bakkal dükkanı gibi satıldı. Şeker kotaları toplamı 77 bin. 287 milyon tekinin kota değerini bile karşılamıyor” dedi.



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