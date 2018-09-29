Ertuğrul Özkök: Osman Kavala ve Nazlı Ilıcak serbest kalsa, dolar 5 liranın bile altına inmez mi?

Ertuğrul Özkök,"Bugün beni boşverin asıl Sedat'ı okuyun" başlığıyla yayımlanan yazısında dolar/TL kurunun 6 liraya incesi sırasında yaşanan gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gittiğini ve ABD ile sürtüşmenin azaldığını söyleyen Özkök, "Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde güzel ve yapıcı işaretler vermeye başladı. Erdoğan Almanya'ya resmi ziyaret yaptı. Enis Berberoğlu serbest bırakıldı" dedi.





Özkök, şöyle devam etti:





— Ekonomik konuda McKinsey denetimini kabul eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin 1993 yılında kabul ettiği Kopenhag Kriterleri'ni uygulasa Osman Kavala, Nazlı Ilıcak ve öteki gazeteci ve aydınlar serbest kalsa sizce dolar 5 liranın bile altına inmez mi?