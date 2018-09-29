Samanyolu Haber /Gündem / Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı /29 Eylül 2018 11:40

Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'den getirilen Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısı sanığı  Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda, Mehmet Gezer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırının faillerinden biri olarak  Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. 

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazik'in ifadesinde olayın merkezinde bulunduğunu söylediği Mehmet Gezer ile birlikte açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik birimleri, Başsavcılığın kararı doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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