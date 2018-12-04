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Ermenistan'da savaş uçağı dağa çarptı
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Ermenistan'da savaş uçağı dağa çarptı
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04 Aralık 2018 15:33
Ermenistan'da savaş uçağı dağa çarptı
Ermenistan'da eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı dağa çarptı. Çarpma sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
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Ermenistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada 2 koltukla Su-25 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında dağa çarptığı bildirildi. Uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
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