Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da savaş uçağı dağa çarptı /04 Aralık 2018 15:33

Ermenistan'da savaş uçağı dağa çarptı

Ermenistan'da eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı dağa çarptı. Çarpma sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

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Ermenistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada 2 koltukla Su-25 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında dağa çarptığı bildirildi. Uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
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