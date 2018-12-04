Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması













Quote Message: Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakını diri tutmamız gerekiyor. "

Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakını diri tutmamız gerekiyor. "





Quote Message: (İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı olasılığı)Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye’de en önemli ilimiz. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz."

(İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı olasılığı)Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye’de en önemli ilimiz. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz."





Quote Message: Ankara’da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz."

Ankara’da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz."