Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması /04 Aralık 2018 15:35

Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'deki G20 Zirvesi ve Venezuela lideri Maduro ile yaptığı görüşmeyi de kapsayan Güney Amerika ziyaretinin dönüşünde, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor:

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Quote Message: Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakını diri tutmamız gerekiyor. "
Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakını diri tutmamız gerekiyor. "

Quote Message: (İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı olasılığı)Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye’de en önemli ilimiz. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz."
(İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı olasılığı)Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye’de en önemli ilimiz. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz."

Quote Message: Ankara’da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz."
Ankara’da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz."
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