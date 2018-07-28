Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile ilişki kurmaya hazırız /28 Temmuz 2018 19:36

Ermenistan Başbakanı: Türkiye ile ilişki kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

El Cezire televizyonuna açıklama yapan. Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.

Paşinyan, "Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" ifadelerini kullandı. 

"Tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözülebileceğini" söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" diye konuştu.
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