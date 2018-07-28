Samanyolu Haber /Dünya / Market soygununu engelleyen göçmen işe alındı /28 Temmuz 2018 19:43

Market soygununu engelleyen göçmen işe alındı

İtalya'nın Torino kentinde bir süpermarketin önünde dilenirken soygun girişimini engelleyen Nijeryalı bir göçmen, aynı süpermarkette işe alındı.

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Torino'nun bir banliyösünde Prestofresco isimli süpermarkette 30 Haziran'da bir soygun girişimi yaşandı.

Dükkana giren bıçaklı bir adam kasiyeri tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.

Bu sırada süpermarketin önünde dilenmekte olan 27 yaşındaki Nijeryalı Osahon Ewansiha soygun girişimini fark etti. Soyguncuya arkadan yaklaşarak durdurmayı başardı ve kasiyerin kaçmasını sağladı.

Ewansiha'nın bir süre engellemeyi başardığı soyguncu daha sonra paraları alamadan kaçtı.

Soygun girişimiyle ilgili soruşturmada 2 hafta önce 28 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alındı.

Bu olayın ardından marketin yöneticisi Domenica Lauro, Ewansiha'ya markette iş teklif etti.

3 yıldır "insani amaçlı" oturum izniyle İtalya'da bulunan Ewansiha, çalışma izni gibi bürokratik işlemlerinin de tamamlanmasıyla bu haftadan itibaren süpermarkette çalışmaya başladı.

Marketle 3 yıllık sözleşme imzalayan Ewansiha, ilk aşamada yarı-zamanlı olarak "çıraklık" yapacak ve bu esnada İtalyancasını geliştirmek için dil kursuna gidecek.

La Repubblica gazetesine konuşan Osahon Ewansiha, düne kadar önünde dilendiği markette işe başlamasını "Hayatım tamamen değişti" sözleriyle özetledi.

Yeni işi sayesinde Nijerya'daki ailesine de yardım edebileceği için sevinçli olduğunu söyleyen Ewansiha, "Çok mutluyum. Bu işle birlikte geleceğim de başlıyor" diye konuştu.

Nijeryalı göçmen soygun anıyla ilgili olarak da,"Marketin önünde dileniyordum çünkü hiçbir şeyim olmasa da hırsızlık yapmak istemiyordum. Bu yüzden de o adamın soygun yapmaya çalıştığını görünce onu durdurmaya çalıştım. Tehlikedeki kasiyeri görünce aklıma Nijerya'daki ailem geldi" dedi.

Ewansiha, "İtalya'da ilk kez gerçek bir işte çalışıyorum. O Cumartesi sabahı yaptıklarımın bana tüm bunları getireceğini hayal bile edemezdim. Hayatım tamamen değişti" diye konuştu.
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