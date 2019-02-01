Samanyolu Haber /Gündem / Ermeni Okullarına Türk Bayrağı asılması soruşturuluyor /01 Şubat 2019 08:54

Ermeni Okullarına Türk Bayrağı asılması soruşturuluyor

Los Angeles polisi, kentteki iki Ermeni okuluna gece yarısı Türk bayrağı asan kişiyi arıyor.

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Güvenlik kamerası görüntülerine göre, sabah 4.30 civarlarında Encino semtinde bulunan Ermeni kilisesi ve okulunun kapısından atlayan bir kişi, binaların çeşitli yerlerine 12 adet Türk bayrağı asıyor.

San Fernando Valley bölgesindeki Ermeni kilisesi ve okuluna da Türk bayrakları asan kişinin görüntüleri burada da güvenlik kameralarına takıldı.

İlk olayın soruşturması sırasında polis Winnetka bölgesindeki Manukyan-Demirciyan Okulu’na da Türk bayrakları asıldığını öğrendi.

Polis, bayrakları asan kişinin 170-180 cm boyunda olduğunu, siyah kıyafet giydiğini, siyah maske ve siyah kapüşon olduğunu bildirdi.

Polis olayları nefret suçu olarak araştırıyor.

Yetkililer konuyla ilgili bir bilgisi olanların da kendilerine ulaşmasını istedi.
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