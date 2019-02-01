Dünyanın en güvenli ülkesi belli oldu, Türkiye ilk 100’e bile giremedi

Global Finance dergisi, askeri çatışma olasılığı, vatandaşların güvenliğine yönelik tehdit, ekonomik gelişmişlik ve doğal afet olasılığı gibi kriterlere göre dünyanın en güvenilir ülkeler listesini yayınladı.









Bu kriterlere göre listenin başında İzlanda yer aldı. ABD’nin 65’inci, Rusya’nın ise 108’inci sırada yer aldığı listede Türkiye 107’nci oldu.





Global Finance dergisi editörü Marc Getzoff’un, “Dünya Ekonomik Forumu” ve “Küresel Barış Enstitüsü” verilerine göre hazırladığı habere göre, listenin zirvesinde İzlanda bulunuyor. İsviçre ikinci olurken, Finlandiya üçüncü sırada yer alıyor. En güvenli ülkeler sıralamasında ilk 10’daki tek müslüman ülke Katar oldu.





İŞTE EN GÜVENLİ 10 ÜLKE

İzlanda

İsviçre

Finlandiya

Portekiz

Avusturya

Norveç

Katar

Singapur

Danimarka

Yeni Zelanda





İsviçre, dünyanın en güvenli ikinci ülkesi seçildi.





İLK 20’NİN 16’SI AVRUPA’DAN

Zirvede olan ülkeler her yıl olduğu gibi, çoğunlukla gelişmiş ekonomilere ve sağlık sistemlerine sahip Avrupa ülkeleri oldu. İlk yirmideki en güvenli ülkelerin 16’sı Avrupa’da yer alırken, yalnızca Katar, Singapur, Yeni Zelanda ve Kanada Avrupa dışından listeye girebildi.





Dünya ekonomisine yön veren ABD’daki şiddet ve cinayet gibi suçlardan kaynaklanan risk, ülkeyi listeye 65’nci sıraya yerleştirmiş. Ayrıca coğrafi konum ve yüz ölçümü nedeniyle sahip olduğu doğal afet riski de ABD’nin listenin ortalarında yer almasında etkili.





TÜRKİYE 107’NCi SIRADA YER BULABİLDİ

128 ülkenin yer aldığı listede Kanada 11’nci sırada yer alırken, Almanya 20’nci sıraya yerleşti. Türkiye ise ancak 107’nci sıradan kendine yer bulabildi. Rusya ise Türkiye’nin bir basamak gerisinde yer aldı.





Güven sıralamasının sonlarında yer alan Guatemala, El Salvador ve Bangladeş gibi ülkeler ise ekonomik olarak kötü olsalar da daha çok doğal afetler nedeniyle risk grubundalar. Listenin son iki ülkesi ise Yemen ve Filipinler.