Erken seçimin tarihini de sonucunu da OHAL belirleyecek

AKP, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kaosun etkilerinin halka sirayet etmeden bir baskın seçimi düşünüyor. Daha önce söz verdikleri gibi seçim barajlarını da düşürmeden gidilecek seçimde yeni parti çalışması yapan Akşener'in de önü kesilmiş olacak





Bir süredir erken seçim konusununda yazılar yazan Fehmi Koru son yazısında seçim konusunda Seçimin sonucunu ??ve yapılacağı tarihi de? ?OHAL belirleyecek dedi.





Meral Akşener ile birlikte yeni bir parti kurmak için yola çıkanlar da ellerini çabuk tutsalar iyi olacak. diyen Fehmi, Koru'ya göre AKP'yi en çok büyük şehirler düşündürüyor...







İşte Fehmi Koru'nun kendi sitesinde yer alan analizinden ilgili bölüm...





Her an her şeyin olabildiği bir ülkede politikacıların her an seçim olacakmış hazırlığı içerisinde bulunması da doğaldır.





Erken seçim olur mu?





Olabilir de, olmayabilir de.





Seçim tarihini erkene alıp almama üzerinde düşünen/lerin şu sıralarda en fazla kafa yordukları konunun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından, kısa süreli olacağı bildirilerek ilan edilmiş, ancak bir yılı aşkın kesintisiz devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) konusu olduğunu sanıyorum.





Nasıl gidilecek seçime, OHAL ortamında mı, OHAL kaldırıldıktan sonra mı?





Biliyorum, teröre muhatap ülkelerden Fransa da OHAL ile yönetiliyor ve orada cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine OHAL varken gidildi. Bizde de istenirse seçim OHAL’li ortamda yapılabilir.





Nitekim anayasa değişikliği referandumunu (16 Nisan 2017) OHAL sırasında yapmadık mı?





Yapılabilir, ama OHAL’li ortamda gidilecek seçim iktidarın lehine mi sonuç verir, yoksa?..





Referandumda ‘Evet’ sonucu kıl payıyla alınabildi; özellikle büyük kentlerin tavrı düşündürücüydü.





AK Parti’ye vücut veren, daha kurulur kurulmaz ilgi çekmesini sağlayan, büyük kentler belediye başkanlıklarına sahip oluşuydu; aynı kentlerde anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyları ‘Evet’ oylarından fazla çıktı.





Sebebi OHAL olabilir mi?





Olabilirse, OHAL’li ortamda gidilecek erken veya zamanında seçim/ler de benzer bir kazaya uğramasın?





İktidar çevresinde “Milletvekili seçimini zamanında mı yapalım, yoksa seçimin tarihini erkene mi alalım?” konusu tartışılırken OHAL konusunun bu bağlamda açılmamış olması imkânsız.





Yanlış anlaşımasın, içeriden haber alıyor değilim





Son yazılarımı okuyan dost çevremden bazıları, erken seçim konusunu erkenden gündeme taşıdığımı görünce, “Sen hâlâ içeriden haberler alıyorsun” demeye başladılar.





Bu yazımı okuduklarında.. ve OHAL konusunun seçim tarihinin belirleyicisi olabileceğini kayıtlara geçirdiğimi fark ettiklerinde.. bu kanaatlerinin iyice pekişeceğinden endişe ederim.





İçeriden haber almıyorum.





Ya ne yapıyorum?





Cumhurbaşkanı, başbakan ve AK Parti ileri gelenlerinin konuşmalarının satır aralarını okuyarak sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum.





“Erken seçimi düşünüyorlar, fakat OHAL’li ortamın seçimi ne şekilde etkileyeceği konusu onları tereddüde düşürüyor” sonucuna öyle vardım.





“Tereddütleri varsa OHAL’i kaldırsınlar o zaman” mı dediniz?





Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz.





Üzerinde düşünün diye soruyorum: OHAL’in bulunmadığı ortam seçimde iktidar partisi için daha iyi bir ortam mı olacak?