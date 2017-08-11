Flaş! Akşener'in kuracağı yeni partinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

“Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Demokratik parlamenter sistemin tekrar getirilmesi bütün yönleriyle sağlam biçimde işler hale getirilmesi sisteminden yanayız” diyen Nuri Okutan, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alacaklarını “Bir parti kuracağız, partimizin adayı olacak, adayımız da Akşener olacak” diye ifade etti.







“İçişleri Bakanlığı’nda bir pürüz beklemiyoruz”





Okutan, İçişleri Bakanlığı’na yeni partinin kuruluşu için yapılacak başvuruşunda bir engel beklenip beklenmediği sorusuna, “Biz bir pürüz çıkacağını sanmıyoruz. Bizim partimizin kuruluşuyla ilgili siyasi partilere yasası var, esasen bir izne tabi değil, ama evrakta olabilir yoksa kuruluşunda bir izni yok” yanıtı verdi. Okutan, “Şimdi sıkıyönetim dönemlerini aratır bir iklim var. Biz AK Parti Genel başkanın müsaadesiyle mi hareket edeceğiz? Biz zaten o uygulamalara kaşıyız. Dur demeye yönelik de bir siyasi parti kuruluşumuz” dedi.





T24'ten Hülya Karabağlı'nın aktardığına göre, Nuri Okutan’ın yaptığı değerlendirmeler şöyle:







“Biz, İçişleri Bakanlığı’na başvurusunda bir pürüz, bir engel, böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Bizim partimizin kuruluşuyla ilgili siyasi partilere yasası var, esasen bir izne tabi değil, ama evrakta eksiklikler falan olabilir yoksa kuruluşunda bir izni yok.”





“Sıkıyönetim dönemlerini aratır bir iklim var?”





“Ama devlet hukuk devleti olmaktan çıktı bu tür şeylerle ne zaman karşılaşılırdı, 12 Eylül döneminde Büyük Türkiye Partisinin kuruluşunda karşılaştık, seçime gidilecek kurucu listeleri kabul etmediler bu sıkıyönetim dönemlerinde gördüğümüz şeyler. Şimdi sıkıyönetim dönemlerini aratır bir iklim var. Biz AK Parti Genel başkanın müsaadesiyle mi hareket edeceğiz? Biz zaten o uygulamalara kaşıyız. Dur demeye yönelik de bir siyasi parti kuruluşumuz.”





“Demokratik, parlamenter sistemi savunuyoruz”





“Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Bunlar dar çerçevede konuşulan şeyler, ama hazırlığımız demokratik parlamenter sistemin tekrar getirilmesi bütün yönleriyle sağlam biçimde işler hale getirilmesi sisteminden yanayız. Burada cumhurbaşkanından daha ziyadede başbakanlığın daha güçlü ve fonksiyonel yapıda olduğu aynı zamanda cumhurbaşkanının devletin temel politikalarını genel işleyişini gözettiği ve cumhurun başı olması münasebetiyle bizim partinin dışındaki partileri de kapsayacak bir liderliğe ihtiyaç var onun da cumhurbaşkanının yürütmesinin lazım geldiğini düşünüyoruz.”





“Partimizin adayı Akşener olacak”





“Bu bakımdan genel başkanımız, adayımız Meral Akşener’in böyle hizmet yönünde tavır sergileyeceğini biliyoruz. Yarın bir seçim olacaksa cumhurbaşkanlığı yarışına girmeyecek miyiz? Bizim hedefimiz parlamenter sistem ve bu sisteme geçtikten sonra Başbakanlık sisteminin işler hale getirilmesi. Bir parti kuracağız, partimizin adayı olacak, adayımız da Akşener olacak.





“Olağanüstü bir şey çıkmazsa partimizin adayı Meral Akşener”





“Bizim görüşümüz şu herkes meydana çıksın ve yarışsın. Her partinin Ak Parti, CHP, MHP ve SP’nin bir adayı olsun ve yarışsın. Biz, partiyi kuruyoruz ve olağanüstü bir şey çıkmazsa partimizin adayı Akşener. İsim konusunda çalışılıyor. Burada masa başında karar verilmiyor bir taratan yoklamalar yapılıyor, yurt genelini kapsayacak şekilde. Bu çalışmalar bittikten sonra parti kurucuları ya da üst düzey yöneticileri bunları değerlendirecek ve partililerimizin onayına sunulacak.”