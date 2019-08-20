Erişim engeli haberine erişim engeli koydular

Medipol Üniversitesi’ne hazine arazisi tahsisine yönelik haberlere getirilen erişim engeli haberlerine erişim engeli getirildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, önceki engellerin yanında liste güncellenerek aralarında Gazete Duvar’ın da bulunduğu birçok sitenin haberi ve bazı Twitter, Facebook ve Youtube gönderileri de yer aldı.



Medipol Üniversitesi’nin talebiyle T24, Sözcü, Artıgerçek ,Yeni Yüzyıl, KRT TV gibi sitelerin haberlerine de erişim engelleme geldi. 168 linkin bulunduğu kararda, “Talep edenler vekili’nin 19/08/2019 tarihli dilekçesinde özetle; dilekçesinde bildirilen URL uzantılarında yer alan haber ve ifadelerde müvekkil kuruma hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen binaların ‘verildi’ yüklemi ile haberleştirilerek, kurumun karalandığı, kuruma hakaret ve iftira edildiği, bu şekilde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğinden bahisle bildirilen URL adreslerine erişimin engellenmesine karar verilmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır…URL adreslerine 5651 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca erişime engellenmesine yapılan inceleme sonucu karar verildi” ifadesi yer aldı.





‘TAHAMMÜL KALMADI’





Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bu kararla ilgili, “Sulh Ceza Hakimleri’nin artık erişimin engellenmesi ile ilgili haberlere dahi tahammülü kalmadı. Medipol Üniversitesi tarafından alınan bir kararla birlikte 560’dan fazla habere birden erişimin engellenmesi ile ilgili haber yapılmasında kamu yararı olmakla birlikte, bu tip haberlerin erişime engellenmesi de ifade ve basın özgürlüğünün ağır ihlaline sebep vermektedir. İnternet haberciliği söz konusu olduğunda sansür norm, ifade ve basın özgürlüğü istisna oldu” dedi.