Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım protestolarında 6 gazeteci gözaltına alındı /20 Ağustos 2019 19:19

Kayyım protestolarında 6 gazeteci gözaltına alındı

HDP’li Mardin ve Diyarbakır belediyelerine kayyım atanmasından sonra düzenlenen protestoları takip eden gazeteciler Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Yelda Özbek gözaltına alındı.

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Mardin’de gün içinde yaşananların takibini yapan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç, Jinnews muhabiri Rojda Aydın ile gazeteciler Nurcan Yalçın ve Halime Parlak polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken Diyarbakır’da da gazeteci Yelda Özbek de aynı durumu yaşadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için belediye binası önünde bir araya gelenlere polisler gaz bombaları ve tazyikli suyla sert müdahale etti. Aralarında çok sayıda Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili ve belediye eşbaşkanın da bulunduğu kitle belediye binası yakınlarında bir araya geldi. Çevreyi ablukaya alan yüzlere polis, kısa bir süre sonra, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan kitleye müdahale etmeye başladı.

3 Milletvekili fenalık geçirdi

Müdahale üzerine kitle Mardin-Kızıltepe karayolunu trafiğe kapattı. Her geçen dakika sertleşen müdahale sırasında fenalık geçiren bazı yurttaşlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada fenalık geçire HDP’li milletvekilleri Tülay Hatimoğlu, Serpil Kemalbay ve Pero Dündar hastaneye kaldırıldı. Milletvekilleri kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.
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