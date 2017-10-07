Samanyolu Haber /Gündem / Erhan Çelik TRT’den istifa etti... /07 Ekim 2017 08:52

Erhan Çelik TRT’den istifa etti...

TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik TRT'den ayrıldı

Erhan Çelik TRT’den istifa etti...

TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, yaptığı açıklamada "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, sosyal medya hesabından Gülben Ergen'i kasteden paylaşımda bulundu.

Çelik, eski eşi Gülben Ergen'in yaşadığı son olaylara kendisinin de adı karıştırılarak TRT'nin hedef haline getirildiği gerekçesiyle görevi bırakmaya karar verdiğini açıkladı.

Çelik, Gülben Ergen'i kastederek sosyal medya hesabından, “Efendiliğimi, 3 erkek çocuğu masum bir kadın ve küçük bir kız çocuğunu da koruyabilmek için söyleyip sonra aylarca susmakta ne kadar haklı olduğumu herkes delilleri ile gördü” ifadelerini paylaştı.
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