Torba yasa ile Türk Telekom'u kurtarma operasyonu

Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da (TT) sahip olduğu yüzde 55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin üçüncü taksitini de ödeyemedi. Yüzde 55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company ise Hazine'den ödeme için kasıma kadar ek süre istedi. Ancak Meclis'e sunulan 130 maddelik torba kanun tasarısının, borç içindeki Türk Telekom'u bazı vergi ve ücretlerden muaf tutacak düzenlemeler içerdiği ortaya çıktı. Fatih Projesi yoluyla Türk Telekom'a sağlanacak mali kolaylıklar şirketi kurtarma operasyonu olarak yorumlandı. 2010'da başlayan ancak duraklayarak devam eden Fatih Projesi'nin en büyük teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak Türk Telekom yer alıyor. Tasarıda “Bilgisayar, tablet bilgisayar ile etkileşimli tahtaların bandrol ücretinden ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yapılan kesintilerden muaf tutulması sağlanmaktadır” deniyor.
47 TL'LİK VERGİDEN MUAF
Ayrıca, öğrenci ve öğretmenlere dağıtılacak olan tabletlerin internet erişimini sağlayacak olan mobil telefon aboneliği tesisinin, ilk aboneliklerde alınmakta olan 47 TL'lik Özel İletişim Vergisi'nden de (ÖİV) muaf tutulması sağlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, tasarıda hizmet sağlayıcısının Türk Telekom olduğu Fatih Projesi kapsamında getirilen mali kolaylıklara dikkat çekerek, Hariri Ailesi'ne ait Türk Telekom'u kurtarma yükünün vatandaşa çıkarılmak istendiğini öne sürdü.
Erdoğdu, Fatih Projesi kılıfı ile okullara internet bağlamak, tablet bilgisayarlara ağ bağlamak gibi aslında Telekom'un yapması gereken yatırımların Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırılmak istendiğini ifade ederek, “Fatih Projesi'nin üzerinden çeşitli avantajlar sağlanıyor. Türk Telekom'un maliyetleri azaltılıyor. Devlet üzerinden müşteri sağlama operasyonu ile Fatih Projesi üzerinden bütün öğrenciler şirkete müşteri yapılmak isteniyor” diye konuştu. Tasarıda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV'den, temin edilen monitör ve etkileşimli tahtalar gibi malların da ÖİV'den muaf tutulmasının sağlandığını aktaran Erdoğdu, bu mali kolaylıkların gerçekleşmiş ihalelere uygulanmasının ihale sonrası şartların değişmesi anlamına geleceğini ve ihale yolsuzluğu anlamı taşıyacağını belirtti. Tasarıda ÖİV'den indirim, roaming ve makineler arası iletişime getirilen istisnaların da yer aldığını bildiren Erdoğdu, “Tasarı ile cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinde yüzde 15 ve internet hizmetlerinde yüzde 5 olan ÖİV, yüzde 7.5 olarak tek oranda yeniden düzenlendi. Bu düzenleme GSM operatörleri ve Türk Telekom'a yapılan toplu bir kıyaktır” diye konuştu.
CHP'DEN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ
Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Hazine'nin daha fazla zarar görmemesi adına Türk Telekom için Meclis araştırmasının açılmasını istedi.