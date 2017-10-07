Torba yasa ile Türk Telekom'u kurtarma operasyonu

Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da (TT) sahip olduğu yüzde 55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin üçüncü taksitini de ödeyemedi. Yüzde 55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company ise Hazine'den ödeme için kasıma kadar ek süre istedi. Ancak Meclis'e sunulan 130 maddelik torba kanun tasarısının, borç içindeki Türk Telekom'u bazı vergi ve ücretlerden muaf tutacak düzenlemeler içerdiği ortaya çıktı. Fatih Projesi yoluyla Türk Telekom'a sağlanacak mali kolaylıklar şirketi kurtarma operasyonu olarak yorumlandı. 2010'da başlayan ancak duraklayarak devam eden Fatih Projesi'nin en büyük teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak Türk Telekom yer alıyor. Tasarıda “Bilgisayar, tablet bilgisayar ile etkileşimli tahtaların bandrol ücretinden ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yapılan kesintilerden muaf tutulması sağlanmaktadır” deniyor.

47 TL'LİK VERGİDEN MUAF

Ayrıca, öğrenci ve öğretmenlere dağıtılacak olan tabletlerin internet erişimini sağlayacak olan mobil telefon aboneliği tesisinin, ilk aboneliklerde alınmakta olan 47 TL'lik Özel İletişim Vergisi'nden de (ÖİV) muaf tutulması sağlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, tasarıda hizmet sağlayıcısının Türk Telekom olduğu Fatih Projesi kapsamında getirilen mali kolaylıklara dikkat çekerek, Hariri Ailesi'ne ait Türk Telekom'u kurtarma yükünün vatandaşa çıkarılmak istendiğini öne sürdü.



