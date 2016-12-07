Ergenekon'un intikamı: 28 Şubat savcısını tek soru sormadan 28 gün nezarette tuttular

28 Şubat savcısına gözaltı işkencesi





28 gün emniyette alıkonulan Bilgili bugün savcılık ifadesinin ardından yeniden emniyete götürüldü.





Savcı Bilgili 28 gün boyunca gözaltında tutulduğu sürede son güne kadar emniyette hiçbir işlem yapılmadı.

Soruşturmayı yürüten savcılık ve kolluk güçleri uzun gözaltı süresini psikolojik işkence olarak kullanırken, Bilgili'nin yeniden emniyete gönderilmesi ise dikkat çekti.













Savcı Bilgili adliyeye ise ters kelepçe takılarak ön kapıdan ve basına teşhir edilerek götürüldü.





Kamuoyunda Kozmik Oda ile ilgili servis edilen haberlerin de gerçeği yansıtmaması kafaları karıştırdı.





Zira Kozmik Oda olarak bilinen iki odada bulunan belgeler arama kararında geçen "Darbeye teşebbüs" iddiasıyla ilgili belgelerden oluşuyordu. Savcı Bilgili'nin dosyası askeri savcılıkla eş zamanlı yürüttüğü hiçbir polisin dosyada görev almadığı, dosyadan 5 yıl boyunca tek bir haber çıkmaması da öne çıktı.

Kozmik Oda dosyasında Gladyo listesi bulunmuş aynı liste MİT tarafından Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilmişti.

Kozmik Oda soruşturmasını "takipsizlik" ile kapatan savcı aramalarda bulunan İrtica ile Mücadele Eylem Planı, Misyoner faaliyetlerin takibi, seçim anket çalışmaları, Erdoğan-Yasin El Kadı ilişkisi, Azınlıklara yönelik takipleri askerin motivasyon amaçlı çalışmaları olarak değerlendirmişti.





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