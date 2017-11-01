Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon sanığı avukat vurularak öldürüldü /01 Kasım 2017 08:57

Ergenekon sanığı avukat vurularak öldürüldü

Ergenekon sanığı Avukat Kudbeddin Kaya, Yeşilköy’de arkadaşlarıyla birlikte gittiği lokantada silahla vurularak öldürüldü.

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Ergenekon sanığı Avukat Kudbeddin Kaya, Yeşilköy’de arkadaşlarıyla birlikte gittiği lokantada silahla vurularak öldürüldü.
Yeşilköy mahallesi Cümbüş sokakta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbedin Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kaya'nın saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yine saldırı sırasında ismi henüz öğrenilemeyen iki kişinin daha yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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