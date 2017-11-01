Samanyolu Haber /Dünya / iPhone X, Apple hisselerini uçurdu /01 Kasım 2017 08:54

iPhone X, Apple hisselerini uçurdu

Teknoloji devi Apple şirketinin piyasaya sürdüğü yeni telefonu iPhone X ile ilgili gelen olumlu yorumlar, şirket hisselerinin rekorla kapanış yapmasını sağladı.

iPhone X, Apple hisselerini uçurdu


iPhone X'in kimileri tarafından 'şimdiye kadar yapılan en iyi iPhone' olarak tanımlanması sayesinde Salı günü Apple hisseleri günü yüzde 1.5 yükselişle kapadı. Böylece şirketin hisse başına değerinin 169 dolara yükselmesi rekor kırmasını sağladı.
Telefonla ilgili gelen olumlu yorumlar şirketin piyasa değerini bir gecede 10.9 milyar dolar yükseltti. BBC Türkçe'nin haberine göre, yükselen hisseleri sayesinde Apple'ın piyasa değeri 872.8 milyar dolara ulaştı.

Şirket hisseleri bu yılın başından beri yüzde 46 yükseldi.

OLUMSUZ YORUMLAR YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİNE

Üzerinde hiçbir tuş barındırmayan ve tamamen ekrandan oluşan en son teknolojiye sahip yeni telefon iPhone X, 999 dolar fiyatıyla şimdiye kadar en yüksek fiyattan satılan Apple telefonu.

Verge teknoloji internet sitesinin yazarı Nilay Patel, telefon için yaptığı değerlendirmede, "Hafif, güçlü, telefonlardaki kameraların yapabileceklerine dair hırslı hedefleri var, telefonların tasarım dillerini acayip yeni bir yere taşıyor" dedi.

Telefonla ilgili gelen en olumsuz yorumlar ise FaceID olarak tanımlanan yüz tanıma teknolojisi ile ilgili oldu. Aynı zamanda 'iPhone 10' olarak da adlandırılan iPhone X'te, bir önceki modellerde yer alan parmak izi tanıma sistemi yerine yüz tanıma sistemi yer alıyor.
FaceID olarak tanımlanan yüz tanıma teknolojisi, telefonun sahibinin kimliğini tespit etmek için 30 bin adet kızılötesi nokta barındırdırıyor ve karanlıkta da çalışıyor.

Şirket ayrıca, bu teknolojinin parmak izi tanıma sistemine kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirtmişti. CNET teknoloji sitesinden Scott Stein ise beş meslektaşıyla bu teknolojiyi denediklerini, ancak hiçbirinde yüz tanıma teknolojisinin çalışmadığını söyledi.

O yüzden FaceID teknolojisinin ne kadar işe yarar olacağı merakla bekleniyor.
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