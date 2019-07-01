Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon Davası'nda karar /01 Temmuz 2019 14:49

Ergenekon Davası'nda karar

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis cezası verildi. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti.

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Yargıtay'ın daha önce alt mahkemenin verdiği kararları bozduğu Ergenekon Davası'nda İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. 

Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım ve Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. 

Daha sonra sanık Bedirhan Şinal savunmasını yaptı. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Duruşmadaki sanıklar son sözlerini söyledi.

Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak beraat kararı verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu.

DANIŞTAY SALDIRGANI ALPARSLAN ASLAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmayı saat 14:00'e erteledi. Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. 

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis cezası verildi. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Avukat Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2'nci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda Danıştay 2'nci Daire Üyesi hâkim Mustafa Yücel Özbilgin ölmüş, aralarında daire başkanı Mustafa Birden'in de yer aldığı dört üye ise yaralanmıştı. 

Arslan saldırı sonrasında kaçmaya çalışırken Danıştay'da görevli polis memurları tarafından yakalanmıştı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'inci Ergenekon Davası kapsamında yargılanması devam eden davanın iddianamesinde saldırının "Ergenekon Terör Örgütü'nün istediği gibi kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak" maksadıyla yapıldığı iddia edilmişti.
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