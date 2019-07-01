Ergenekon Davası'nda karar

Yargıtay'ın daha önce alt mahkemenin verdiği kararları bozduğu Ergenekon Davası'nda İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi.





Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım ve Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.





SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER





Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti.





Daha sonra sanık Bedirhan Şinal savunmasını yaptı. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. Duruşmadaki sanıklar son sözlerini söyledi.





Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak beraat kararı verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu.





DANIŞTAY SALDIRGANI ALPARSLAN ASLAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET





Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmayı saat 14:00'e erteledi. Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.





Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis cezası verildi. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti.





NE OLMUŞTU?



