Samanyolu Haber /Gündem / İlk toplantıda maaşına zam yapan Arınç: Edepsizler, sizi ne ilgilendiriyor... /01 Temmuz 2019 15:02

İlk toplantıda maaşına zam yapan Arınç: Edepsizler, sizi ne ilgilendiriyor...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, maaşlarının 13 bin TL’den 18 bin TL’ye çıkarılmasını eleştirenler için ‘edepsizler’ demesi sosyal medyada gündem oldu.

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tepki çekmişti.

TBMM Başkanlığı'nın, devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe'de birer oda ve sekreter tahsis ettiği, şu ana kadar sadece Arınç'a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtilmişti.

YİK Üyesi Bülent Arınç, Haber Türk'te yayınlanan programda, alacağı maaşa dair eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?"

Arınç, neden Erdoğan'ın yanında yer aldığına dair soruya ise, "Bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım onlar da benim için kıymetli insanlardır" yanıtını verdi.
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Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

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