Ergenekon Davası yeniden başlıyor: İlk duruşma bugün





Dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilen ancak bu mahkemenin “davanın Ankara’daki yetkili ağır ceza mahkemesinde görülmesi” gerektiği yönündeki kararı sonrası itirazlara konu olmuştu. Ergenekon davası, kapatılmasına karar verilen dönemin özel yetkili mahkemesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemes’inin 5 Ağustos 2013’te verdiği karardan sonra yeniden görülmeye başlanacak.





Dönemin Hakimler ve Savcılık Yüksek Kurulu’nun (HSYK) kararıyla dosyaya bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2016’da verdiği kararla, “‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçunun mağduru olan Hükümetin Ankara’da bulunması, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı’nın başkanı ve Genelkurmay karargahında görevli subayların sanık olmaları” gibi gerekçelerle mahkemenin yetkisiz olduğunu belirtmiş, dosyanın yetkili olduğunu belirttiği Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetmişti.





Bu karara, Ergenekon davası sanıklarından bazılarının avukatları tarafından, geçen Kasım ayında, “yetkisizlik kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğu” iddiasıyla itirazda bulunulmuştu. İtiraz dilekçelerinde, mahkemenin yetkisizlik kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma ilanına da aykırılık taşıdığı belirtilerek, davanın İstanbul’da görülmesi için mahkemenin yetkisizlik kararından dönülmesi talep edilmişti.Talepleri reddeden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi de dilekçeleri üst mahkeme sayılan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönlendirmişti. Bu mahkeme de itirazları kabul ederek davanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararını kesinleştirmişti.





Ne olmuştu?





Yasayla kapatılan, dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Ağustos 2013’te verilen kararda, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırılmıştı.





Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz’i ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal’ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay’ı 34 yıl 8 ay ve Sinan Aygün’ü de 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezası vermişti.





Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuş ve yüksek mahkeme de “sanıkların haklarının ihlal edildiğine” hükmetmişti.





İhlal kararı üzerine, yasayla kaldırılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkları tahliye etmişti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin karardan 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Temyiz duruşmaları, 6 Ekim 2015’ten itibaren yapılmaya başlanmıştı.