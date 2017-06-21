Avrupa'da sıcak alarmı





FRANSA Meteoroloji Enstitüsü, Paris’in de içinde bulunduğu 51 bölgede dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğunu bildirdi. Perşembe gününe kadar sürecek sıcaklıkların bazı yerlerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Fransa’nın özellikle batı ve güney bölgelerini etkileyen sıcaklıklar nedeniyle hükümet, kreşlerde ve okullarda çocukların korunması için bazı önlemler alınmasını istedi. Bazı güney bölgelerinde bugün 38 dereceye kadar çıkan sıcaklık Paris’te 34 derece olarak ölçüldü. Yaşlı nüfusun fazla olduğu Fransa’da sıcaklıklar nedeniyle yaşlı ölümlerine sıklıkla rastlanıyor.