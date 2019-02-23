Eren Erdem'e cezaevinde kendi yazdığı kitap verilmedi

238 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem’e kendi yazdığı kitabın basılı hali cezaevi yönetimi tarafından verilmedi. Erdem’in avukatı Onur Cingil, “bu durumun Erdem’e uygulanan tecrit ve psikolojik baskının devamı olduğunu” ifade etti.







Cumhuriyet’in aktardığına göre Cingil, şunları kaydetti:





“Eren Erdem’in yeni çıkan kitabı İÇ’i basılı halde görmesi için yaklaşık 10 gün önce kendisine verilmek üzere 3 adet kitabı Silivri 9 No.lu Cezaevi Yönetimine teslim etmiştim. Eren Erdem’e kendi yazdığı kitabı halen daha teslim edilmemiş, Silivri Cezaevi tarafından İÇ Kitabına ‘ambargo’ konulmuştur.





Eren Erdem’e kargo ile gönderilen ya da bizzat cezaevine okuması için teslim edilen kitaplar dahi birkaç gün içerisinde kendisine verilirken mevcut durumun hukuki ya da mantıki bir açıklaması bulunmamaktadır.





Bu durumun uyguladıkları tecrit ve psikolojik baskının bir devamı olarak görmekle birlikte, kitap üzerindeki bu ambargonun kalkması için gerekli başvurular tarafımızdan yapılmaktadır.”