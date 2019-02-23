200 ABD askeri Suriye'de kalacak

Karar Başkan Donald Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme kararından geri adım olarak değerlendirildi. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri karardan memnun.





Başkan Trump Aralık ayında Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını ve ülkede bulunan 2 bin Amerikan askerinin tamamen çekileceğini söylemişti. Trump Suriye’den çekilme kararını açıklaması sonrası kendi danışmanlarının ve başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere çok sayıda Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump, Suriye politikasını, IŞİD’le mücadele eden ve Türkiye’nin operasyon yapmakla tehdit ettiği Kürt güçleri koruyacak ve Amerika’nın ülkedeki varlığını İran etkisine karşı bir tampon görevi görecek şekilde değiştirmesi yönünde baskıya maruz kalmıştı.





Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Suriye’den çekildikten sonra Amerika’nın yaklaşık 200 askeri Suriye’de barış gücü olarak bırakacağını açıkladı. Beyaz Saray’ın açıklaması Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.





Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisine göre Trump’ın bu kararı üzerinde bir süredir çalışmalar devam ediyordu. 200 Amerikan askerinin bölgede ne kadar süre kalacağı ve tam olarak nerede görev yapacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak planlama süreciyle ilgili bilgisi olan ve CNN’e konuşan Amerikalı bir yetkiliye göre 200 Amerikan askerinin bir kısmı Suriye’nin kuzeydoğusunda bir kısmı da Amerika’nın Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırı yakınlarındaki El Tanf Üssü’nde görev yapacak.



