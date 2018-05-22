Eren Erdem tutuklansın diye dilekçe verdiler

Sözde F... ile sivil mücadele platformu ile Toplumsal adalet ve yardımlaşma derneği, Eren Erdem'in kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı alınmasını istedi.





Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Eren Erdem, önce yurt dışına çıkarılmadı, ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesi talep edildi.







Söz konusu iki dernek CHP'nin aday göstermediği CHP'li Eren Erdem hakkında yakalama kararı verilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.







Dilekçede Erdem'in tutuklanması için yargının harekete geçmesi istendi.



