Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar gece çıldırdı, 5 TL'ye ramak kaldı /23 Mayıs 2018 03:07

Dolar gece çıldırdı, 5 TL'ye ramak kaldı

Dolar kuru gece saatlerinde rekor tazeleyerek 4.81'i aştı.

SHABER3.COM

Akşam saatlerinde yaşanan dalgalanma ile dolar rekor tazeleyerek 4,8124'ü buldu. Euro ise 5.6887 ile tarihi rekorunu kırdı. 

Dolar, Türk Lirası karşısındaki gün içi kaybını geri almasının ardından 4.81 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Uzmanlar doların yükselişinde Fitch raporunun etkisini işaret ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Salı günkü raporunda Türkiye'de para politikası bağımsızlığının azalmasının not üzerinde baskı yaratacağı belirtildi.

Öte yandan Reuters'a konuşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) yetkilisi, Türkiye'nin mali durumunun TL'deki sert düşüş için harekete geçilmezse, oldukça hızlı kötüleşebileceğini kaydetti.
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