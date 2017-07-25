Erdoğan'ın yok dediği listeyi Bozdağ da kabul etti...

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konu ile igili soruları yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konunun İnterpol ile yürütülen rutin bir yazışma ile başladığını söyleyerek, "Büyük bir iletişim hatası olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hata da düzeltilmiştir" dedi.



Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tobias Plate, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, "teröre destek verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan listeyi geri çektiğini" belirtmişti.





Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, talebin geri çekildiğini doğrulayarak şunları kaydetti:





" 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketlerin ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden İnterpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur.

"Bu kapsamda Almanya'ya iletilen talepte bir iletişim problemi olduğu tespit edilmiştir. İçişleri Bakanımız ile Alman İçişleri Bakının görüşmesinde bu iletişim hatası tespit edildi. Bu hata nedeniyle Almanya'dan istenen bilgi talebinden sarfınazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir.

"Almanya şirketleri ile ilgili Türkiye'de yürüyen herhangi bir soruşturma, kovuşturma yoktur. Bu bilgi talebi de Almanya şirketleri ile ilgili yürüyen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili kesinlikle değildir. Türk şirketleri ile ilgili yürüyen bir soruşturma kapsamında İnterpol üzerinde yürütülen rutin bir yazışmadan ibarettir

'Bu hata düzeltilmiştir'





"Bu ülkeler arasında işleyen rutin bir mekanizmadır. Bu kapsamda Almanya'ya iletilen talepte bir iletişim problemi olduğu tespit edilmiştir. Tüm ülkeler arasında rutin olarak devam eden ve irtibat görevlileri ile İnterpol üzerinde yürüyen bir mekanizma vardır. Burada işleyen mekanizma da esasen bu mekanizmadır. Burada yaşanan problemler de bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. İçişleri Bakanımız ile Alman İçişleri Bakının görüşmesinde bu iletişim hatası tespit edildi.





"Türk şirketleri ile ilgili yürüyen bir soruşturma kapsamında İnterpol üzerinde yürütülen rutin bir yazışmadan ibarettir. Pek çok ülke ile bu anlamda Türkiye yazışmalar yaptığı gibi pek çok ülkede Türkiye'den bu anlamda bilgiler talep etmektedir. Büyük bir iletişim hatası olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hata da düzeltilmiştir."