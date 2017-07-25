İsrail'den son Mescid-i Aksa kararı





Güvenlik kabinesinin Salı gününün ilk saatlerinde aldığı karar uyarınca, Mescid-i Aksa'nın girişinde "daha az rahatsız edici" güvenlik önlemleri alınacak.

Söz konusu önlemlerin neler olacağı ise henüz netleşmedi. İsrail medyasında daha önce yayımlanan bazı haberlerde, Mescid-i Aksa'nın girişine el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştirileceği öne sürülmüştü.





İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama dedektörler yerleştirmiş, bu karar Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.





Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.





Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

BM temsilcisi 'Kriz Cuma gününe kadar son bulmalı' demişti

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde, krizin başka noktalara sıçrama riski bulunduğunu söylemişti.



