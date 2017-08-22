''Erdoğan'ın yakınlarına 'malvarlığı dondurma dahil' yaptırım uygulayalım''

Alman Federal Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.





Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı Kiesewetter, "Örneğin Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşündüğünü” belirtti.





Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç veren Kiesewetter, Avrupa Birliği'nin (AB) de yaptırımlar uygulamasının mümkün olabileceğine işaret etti.





Hristiyan Demokrat Birlik partili Kiesewetter, AB'nin turizm konusunda Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum izleyebileceğini ifade ederek, "Eğer Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa, ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır” şeklinde konuştu.



