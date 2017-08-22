AB ülkeleri Türkiye ile ilgili tavır değişikliğine gidiyor

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı‘nın cumartesi günü tatil için gittiği İspanya'da Türkiye’nin talebi ile gözaltına alınmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nden yankı geldi.

"Sanırım üye ülkelerin bu tavrın ne gibi stratejik sonuçları olacağını tartışmasının vakti geldi” diyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Süddeutsche Zeitung adlı gazeteye verdiği mülakatta, “Omuz silkmek de uzun vadede politik bir strateji değil” şeklinde konuştu. Hahn, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ulusal seçime karışması ve sözde siyasi rakiplerinin teslim edilmesi yönünde çaba göstermesi kabul edilemez” dedi.

Devam eden işten çıkarmalar ve hukuki temele dayanmayan tutuklamaların, Ankara’nın "belli ki ülkeyi giderek Avrupa’dan uzaklaştıran rotasından dönmeye niyetli olmadığını gösterdiğini” dile getiren Hahn, üyelik müzakerelerinin zaten üyelerin kararıyla fiilen dondurulmuş olduğunu kaydetti. AB Komisyonu üyesi, geride kalan haftaların "bu kararın ve Türkiye'ye yönelik sarf edilen açık sözlerin arkasında haklı gerekçelerin bulunduğunu ve doğru olduğunu” gösterdiğini belirtti.





AB Komisyonu sözcüsü de Kölnlü yazar Doğan Akhanlı’nın gözaltına alınıp bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına istinaden, Interpol gibi uluslararası teşkilatların, rejime muhalif yazarların tutuklanmasını için "istismar edilmemesi gerektiğini” açıklamıştı.





"Türk hükümetinin Almanya'ya karşı yeni bir saldırgan davranışı”





Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff da Akhanlı vakasının Interpol için belli sonuçları olması gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Hür Demokrat Partili politikacı "Yalnızca Türkiye'deki gibi otoriter bir rejim istedi diye Interpol namuslu vatandaşları, hiçbir kontrole tabi tutmadan suçlu ilan edip gözaltına alamaz” dedi.



