'Erdoğan'ın sözlerini alın, senaryoya yedirin'

Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında televizyonda yayımlanan “tarihi dizi”lerin senaryolarının “Saraydan geldiğini” yazdı.





Ataklı köşesinde şu ifadeleri kullandı:





“Yandaş kanallarda “tarihi dizi” furyası var biliyorsunuz. Diriliş ve Abdülhamit başı çekiyor.





TV eleştirileri yazan bir gazeteci dostumdan öğrendiğime göre bu dizilerin senaryoları saraydan geliyormuş.





Tamamı değil tabii. Bazı metinler gönderiliyormuş dizilerin yapımcılarına. “Bunları senaryoda yedirin” deniyormuş. Gönderilen metinler de Tayyip Erdoğan'ın özellikle Osmanlılar, siyaset, devlet yönetimi hakkındaki görüşleri ile dış güçlere karşı sözleri oluyormuş.





Yapımcılar bu metinleri senaryoya uyarlattıkları gibi senaristlere “Erdoğan'ın bütün konuşmalarını önünüze koyun, söylediklerini senaryoda bir yerlere yerleştirin” bile diyorlarmış. Bu bilgiyi aldıktan sonra iki diziye de biraz baktım. Gerçekten de konuşmalarda Erdoğan'ın sözlerinden alıntılar ya da uyarlamalar var.







Beyin yıkama her alanda yapılıyor.”