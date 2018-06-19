Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın oğlu çarpıp öldürdüğü Tanürek'le ilgili haberleri de engelletti /19 Haziran 2018 22:22

Erdoğan'ın oğlu çarpıp öldürdüğü Tanürek'le ilgili haberleri de engelletti

Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Sevim Tanürek olayı ile olayı anlatan haberlere erişim engeli geldi.

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Diken’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı” sözleriyle seslendiği ‘İnce’den Erdoğan’a: İstersen Sevim Tanürek cinayetini araştıralım, açtırma ağzımı’ başlıklı haberine, Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli getirildi.

Kararı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter’dan duyurdu.

HABERDE NE VARDI?

Erdoğan, İnce’nin Yalova’da dershane yöneticiliği yaptığı yıllarda öğretmenlerin sigorta primini yatırmadığını söylemişti: “Yalova’da kendisinin dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.” 
Erdoğan’ın sözlerine İnce, Tunceli mitinginde yanıt vermişti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce şöyle konuşmuştu: “Her gün bir şeyler söylüyor. Tam 20 sene öncesine gitmişler. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Emekliler için prim ödenir ama hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler o paranın kendisine verilmesini isterler. Erdoğan eski defterleri açma bak, açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı.”

NE OLMUŞTU?

Ses sanatçısı Sevim Tanürek, 1 Mayıs 1998'de İstanbul’da Abide-i Hürriyet Caddesi’nde saat 11:45 sıralarında meydana gelen kazada Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tanürek’in ölümünün ardından Erdoğan hakkında ‘dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile hayati tehlike teşkil edecek derecede yaralamaya sebebiyet vermek’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK 459/2 maddesi uyarınca 3 aydan 20 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kazaya ilişkin yargılama sürecinde Ahmet Burak Erdoğan tamamen suçsuz bulunmuş, kazanın kusuru bütünüyle (8/8) Sevim Tanürek’in olarak kayda geçmişti. Bu rapor aynı daire tarafından 20 Ocak 2000'de teyit edilmişti. Bu rapor hazırlanırken Eyüp Çakmak ilgili ihtisas dairesinin başındaki kişiydi. Mahkemenin 2 Haziran 2000 tarihli duruşmasında, Ahmet Burak Erdoğan’ın beraatine karar verilmişti. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdür yardımcılığı görevine atanan Çakmak, 2014 yılında kuruma genel müdür olmuştu.
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