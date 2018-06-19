Suudiler Katar'ı 'etrafını kazarak' adaya çevirecek

‘Mekke' gazetesine konuşan kaynaklar, kanalın yapımına 5 uluslararası şirketin ilgi gösterdiğini aktardı. İhaleyi kazanan şirket 3 ay içinde ilan edilecek, ardından derhal kanal çalışmalarına geçilecek. Planın hayata geçirilmesi için 1 yıllık süre veriliyor.



Bu konuyla ilgili henüz Riyad ve Doha'da resmi açıklamalar gelmedi.





Projeye göre, Katar sınır boyunca uzanacak yeni su yolunun uzunluğu 60 kilometre, genişliği 200 metre, derinliği de 15-20 metre olacak. Projenin maliyeti 2.8 milyar Suudi Riyali (yaklaşık 746 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor.





Daha önce Suudi medyasının verdiği bilgiye göre kanal, Katar sınırına 1-5 km mesafede yer alacak. Kanal ile Katar arasında kalan bölge de Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve sınır muhafızlarının ihtiyaçları için kullanılacak. Kanal boyunca lüks oteller ve sanatoryumlar, özel villalar, yatlar için iskeleler, su sporları için altyapı ve dinlenme tesislerinin yapımı planlanıyor. Ayrıca, büyük yolcu gemilerini alabilecek 3 deniz limanının yapımı öngörülüyor.