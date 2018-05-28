Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın miting meydanında söylediği anında yalanlandı ama... Kitle buna inandı... /28 Mayıs 2018 10:26

Erdoğan'ın miting meydanında söylediği anında yalanlandı ama... Kitle buna inandı...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan, konuşması sırasında Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kendilerinin kurduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine konuşmayı dinleyenler, Erdoğan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 'ni kendilerinin kurduğunu iddia etti. Erdoğan “Üniversiteyi Isparta’da kim kurdu? Biz kurduk” dedi.

11 Temmuz 1992'de kuruldu

Ancak Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 11 Temmuz 1992 yılında kurulmuştu. Erdoğan'ın bu konuşmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Erdoğan az önce ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik' dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş tarihi 1992. Halk bu ucuz numaralara kanmaz!” paylaşımında bulundu.


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