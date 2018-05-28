Avrupa bizden az çalışıp çok kazanıyor... Bir de bizi kıskanıyor!

Türkiye’de çalışan çok çalışıyor ancak az kazanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün ( OECD ) çalışma saatleri ve reel ücret verilerini kullanarak yaptığımız karşılaştırmaya göre; Avrupalı bir çalışanın ortalama haftalık çalışma saati 40 saati bulmazken, Türkiye’deki çalışanlar Avrupalıdan sekiz saat ile 19 saat arasında fazla çalışıyor. Ancak sıra ücretlere geldiğinde Avrupalı, Türkiye’deki çalışanın aldığı parayı ikiye üçe katlıyor.





2016’da brüt asgari ücret aylık 1647 liraydı. Bunun Avro karşılığı 2016 kur ortalamasına göre (3.34 TL) 493 Avro’ya denk geliyor. Bu haftalık olarak 379 lira yani 113 Avro ediyor.





Hollanda’da çalışan bir haftada 380 Avro alıyor. Buna göre Hollanda’da bir çalışan Türkiye’deki çalışana göre 19 saat az çalışıp 3.4 kat fazla kazanıyor.





En düşük Hollanda





OECD verilerine göre Türkiye’deki çalışanlar haftada ortalama 47.9 saat mesai ile dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 47.9 ile Kolombiya ve 45.2 ile Meksika izliyor. Kosta Rika ise 44.9 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. ABD’de haftada ortalama 38.6 saat, Birleşik Krallık’ta 36.5 saat çalışılıyor.





Hollanda 29.1, Danimarka 32.1, Norveç 34, İsviçre 34.4 ve Almanya 34.5 mesai saati ile yaşanılası yerler olarak öne çıkıyor. En düşük haftalık çalışma saati ise 29.1 saat ile Hollanda’da bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çalışma saati 39.9 ile Polonya’da. Mesai saati en uzun olan Polonya’da bile Türkiye’den sekiz saat az çalışılıyor.





Diğer ülkelerdeki kazanç oranlarına baktığımızda, Polonya hariç, Türkiye’deki ücretler bu ülkelerde kazanılanın yakınından geçmiyor.





ABD’de iki katı





Almanya’da ücretler yıllık bazda 17 bin 280 Avro. Bu, haftalık 331 Avro demek. Buna göre ücretler Türkiye’dekinin üç katı. Aynı şekilde İrlanda’da ücretler yıllık 19 bin 32, haftalık 365 Avro, Fransa’da yıllık 17 bin 599, haftalık 337 Avro, Yunanistan’da yıllık 7 bin 963, haftalık 153 Avro ile rakamlar Türkiye’nin üzerinde. ABD’de haftalık ücretler ortalama 289 dolardan, 125 dolar olan Türkiye’yi ikiye katlıyor.





Sekiz saatlik farkla Türkiye’ye en yakın mesai saati uzunluğuna sahip Polonya’da yıllık reel ücretler 22 bin 200 zloti. Bu, 4.36’lık 2016 kur ortalaması üzerinden 5092 Avro ediyor. Haftalık ücret ise 98 Avro’yu buluyor.



