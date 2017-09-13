Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'kapora'sı yanabilir! /13 Eylül 2017 08:57

Erdoğan'ın 'kapora'sı yanabilir!

Nauert, ”NATO ülkeleri için önemli konulardan biri NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek askeri techizat sahibi olmalarıdır. Eğer Türkiye haberlerdeki gibi bu Rus sistemi alırsa, bu standardı karşılamaz, bundan dolayı tabi bu bizim bir endişe kaynağımız olur. Bu durum ayrıca Varşova Zirvesinde müttefikler tarafından verilen ve Rus kaynaklı askeri techizata olan bağımlılığı milli çabalarla azaltarak direnci artırma yönünde verilmiş sözler ile de mutabık olmaz.” dedi.

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ABD’den Türkiye’ye S-400 için Varşova Zirvesi Hatırlatması: Varşova Anlaşmasına Aykırı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı soruldu. 

Nauert, ”NATO ülkeleri için önemli konulardan biri NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek askeri techizat sahibi olmalarıdır.  Eğer Türkiye haberlerdeki gibi bu Rus sistemi alırsa, bu standardı karşılamaz, bundan dolayı tabi bu bizim bir endişe kaynağımız olur. Bu durum ayrıca Varşova Zirvesinde müttefikler tarafından verilen ve Rus kaynaklı askeri techizata olan bağımlılığı milli çabalarla azaltarak direnci artırma yönünde verilmiş sözler ile de mutabık olmaz.” dedi.

Nauert, ”Yani bu anlaşmalarının ruhuna uymamakla bir NATO kanunu ihlal edilmiş olur mu?” sorusuna karşılık ise ‘bir kuralın bozulup, bozulmadığına NATO ile kontrol edilmesi” gerekir cevabını verdi.
 
Bir başka soru ise ABD’nin bu anlaşmayı durdurup, durdurmayacağı oldu. Nauert şunu söyledi: ”Varşova anlaşmasına göre bu techizat parçaları NATO ülkeleri ile beraber çalışabilmeli, bu sistem ise bir arada çalışamaz ve bu bizim için bir endişe kaynağı” dedi.

Varşova anlaşması, NATO Zirvesinin 9 Temmuz 2016 tarihinde yapılmış ve anlaşma büyük oranda Rusya’ya odaklanmıştı.

Pentagon da endişeli

Ankara ve Moskova’nın S-400 sözleşmesinin imzalandığını açıklamasının ardından konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Johnny Michael,  “Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye’yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

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