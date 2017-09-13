Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Bozdağ'a 3 kelimelik Çağlayan ve Cemaat cevabı /13 Eylül 2017 08:42

ABD'den Bozdağ'a 3 kelimelik Çağlayan ve Cemaat cevabı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pazartesi günü Bekir Bozdağ’ın Reza Zarrab’ın yeni iddianamesine Zafer Çağlayan’ın eklenmesi ile ilgili iddialarına cevap verdi.

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ABD’den Bekir Bozdağ’a üç kelimelik cevap geldi: Bu Bir Saçmalık!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pazartesi günü Bekir Bozdağ’ın Reza Zarrab’ın yeni iddianamesine Zafer Çağlayan’ın eklenmesi ile Amerikan yargısının 2013’deki 17-25 Aralık dönemindeki ‘F... darbe girişimi’ olarak nitelediği durumun tekrarı olduğu sözleri sorulduğunda, şu yorumu yaptı: ”buna karşı üç kelimelik bir cevabım var: bu bir saçmalık.” Bu kadar mı söyleyeceğiniz sözüne karşılık Nauert, ‘evet hepsi bu kadar’ dedi.



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