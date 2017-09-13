ABD'den Bozdağ'a 3 kelimelik Çağlayan ve Cemaat cevabı

ABD’den Bekir Bozdağ’a üç kelimelik cevap geldi: Bu Bir Saçmalık!





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pazartesi günü Bekir Bozdağ’ın Reza Zarrab’ın yeni iddianamesine Zafer Çağlayan’ın eklenmesi ile Amerikan yargısının 2013’deki 17-25 Aralık dönemindeki ‘F... darbe girişimi’ olarak nitelediği durumun tekrarı olduğu sözleri sorulduğunda, şu yorumu yaptı: ”buna karşı üç kelimelik bir cevabım var: bu bir saçmalık.” Bu kadar mı söyleyeceğiniz sözüne karşılık Nauert, ‘evet hepsi bu kadar’ dedi.











