Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini Sözcü mü Efkan Ala mı darbecilere söyledi?





ALBAY'IN İFADESİNDEKİ ŞOK DETAY







26 Eylül 2016'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan’ın ifadesi kamuoyuna yansımıştı. 'Albayın odasında Erdoğan’ın kaldığı otelin haritası bulundu' başlıklı haberde albayın ifadesinde haritadan çok daha önemli ayrıntılar vardı. 15 Temmuz Soruşturması kapsamında tutuklanan Yarayan'ın ifadesi, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelle ilgili ezber bozacak çok önemli detaylar içeriyordu.





ÜSTEM ARADI, ‘BİRLİĞE GİT' DEDİ





Olay günü 19.15'e kadar mesaide olduğunu ardından evine gittiğini söyleyen Yarayan Harekat Merkez Başkanlığı'ndaki Vardiya amiri Temur yüzbaşıdan gelen telefonla geri döndüğünü Genelkurmay Başkanlığı'nın emri doğrultusunda bütün uçuşların yasaklandığını, Genelkurmay'dan izin almadan uçuşların yapılmayacağının söylendiğini anlattı. Albay şöyle devam etti:





Ben de durumu kurmay başkanı Bülent Olcay'a rapor etmelerini istedim. Saat 20.00 civarında Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem aradı. Acil durum olduğunu, birliğe gitmem gerektiğini söyledi. Gittim. Sadece nöbetçi personel vardı. Olağanüstü bir durum olmadığı görülüyordu. 30-45 dakika sonra harekat haber merkezine Genelkurmay'dan bir mesaj geldi. Mesajda, bizimle birlikte Mustafa Şaban Gümüşiğne'nin görevlendirildiği, onun izni ile birlikten giriş ve çıkışların yasaklandığı bildiriliyordu.





MESAJI KOMUTANINA GÖNDERMİŞ:





Saat 21.00'de gelen sıkıyönetim emrinin kimseye dağıtılmaması talimatı verdiğini anlatan Süleyman Yarayan Balyoz Davası kapsamında 3 yıl tutuklu kalan Güney Deniz Saha eski Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve tanımadığım 3-4 sivilin 15 Temmuz gecesi karargaha geldiğini anlattı.





ASKER ERDOĞAN'IN MARMARİS'TE KALACAĞI OTELİ GÜNLER ÖNCESİNDEN BİLİYORMUŞ





15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk Koyu'nda kaldığı otelin yerini darbecilerin kimden öğrendiği ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.





YAVERLERİN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ





Yaverlerin Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini 15 Temmuz gecesi öğrenip haber verdikleri öne sürüldü.





Hatta darbecilerin otelin yerini bulmak için bölgedeki vatandaşlara sorduğu iddia edildi.





Ancak Süleyman Yarayan'ın ifadesine göre askerler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele dair bilgilere günler öncesinden sahipmiş. Sahil Güvenlik koruma tedbirleri almış. İşte ifadedeki o bölüm:





(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Dairesi Başkanı) Hasan Kulaç'ı liseden tanırım. Kendisini olaydan bir gün önce komutanın makamına geldiğinde komutanın yanında gördüm. Komutan beni çağırmıştı. Hasan Kulaç'ın yanında ‘Takip ettiğimiz olayla ilgili var mı bir gelişme' diye sordu, ben de ‘yok' dedim. Bunun Cumhurbaşkanını koruması ile ilgili olduğunu biliyordum.





ASKERLERE EFKAN ALA SÖYLEMİŞ!





Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan'ın ifadesinde çok çarpıcı kamuoyunun ilk kez duyduğu bir detay da yer alıyor. Yarayan'ın ifadesine göre askerler Erdoğan'ın Marmaris'e gelip Okluk Koyu'ndaki otelde kalacağını İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'dan öğrenmiş. Yarayan'ın ifadesinde şöyle diyor:





15 Temmuz'dan 2-3 gün önce Cumhurbaşkanlığı'ndan Koruma Müdürü Okluk Koyu'na alınan önlemleri kontrol amacıyla geldiğinde Albay M.Ç ile görüşmüş. M.Ç'ye ‘Çekilemeyen sahipsiz yatlar var. Çekilemiyor bunları ne yapalım' diye sormuş. Ben de Liman Başkanı ile koordineli bir şekilde oradaki bütün yatları boşaltmasını istedim. Bu söylenenler bazında 3-4 gün öncesinde Cumhurbaşkanı'nın Okluk Koyu'na gideceğini tahmin ediyorduk. Bunu Hakan Üstem'den( Sahil Güvenlik Komutanı) duydum. O da İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan öğrenmiş.