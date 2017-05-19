Anayasa Mahkemesi'den hayati tehlikesi olan hastaya ilginç cevap

Bunlardan biri olan Anayasa Mahkemesi Raportörü Bahadır Yalçınöz, hayati tehlikesi ve organ kaybı riski içeren sağlık sorunu olduğu halde tahliye edilmiyor. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruda, “cezaevinde sağlık personeli var’ diyerek reddedilmiş. AYM Yalçınöz’e, ‘ceza infaz kurumunda tutulmanın yaşamsal risk oluşturup oluşturmadığı’ konusunda Anayasa Mahkemesince bir değerlendirme yapılabilmesi mümkün olmadığını da söyledi.





18 Temmuz 2016 günü Ankara’da gözaltına alınarak tutuklanan Yalçınöz, 2016 yılı Nisan ayında her iki böbreğinde büyüme tehlikesi ve taş üretiminden kaynaklanan ağrılar nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonucunda ameliyat ile tedavinin zorunlu olduğuna dair teşhis konuldu. 6 Mayıs 2016’da sol böbreğinden ameliyat oldu. Böbreğindeki taşlar temizlendi ve tıbbi tel takıldı. Ameliyattan bir buçuk ay sonra, 14 Haziran’da bu teller de çıkarıldı.





Yalçınöz’ün sağ böbreğinin ameliyat edilmesi için de nekahet döneminin geçmesi için beklemeye geçildi. Ancak kendisi 18 Temmuz günü gözaltına alınarak tutuklandı. Sağ böbrek ameliyatı 2016 yılı Eylül ayında planlanmıştı. Sağ böbreğinin taş nedeniyle tıkanması durumunda böbrekte yaşanacak büyümenin etkisiyle organ kaybetme ve dolayısıyla hayati tehlike riski altında olduğu belirtildi.





Yalçınöz, hayati tehlike ve organ kaybı riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu hâlde ceza infaz kurumunda tutulmanın yaşam hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği; sağlık nedenlerine dayanarak yaptığı tahliye başvurusunun karara bağlanmamasının ise etkili başvuru hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.





Yalçınöz yaptığı başvuruda gözaltı işlemleri sırasında ve ceza infaz kurumuna alınırken yapılan tıbbi muayenelerde sağlık durumunu belirttiğini ancak herhangi bir tedavi uygulanmadığını ifade etti. Tutuklanma kararlarına yaptığı tüm itirazların da reddedildiğini söyledi.





Ancak Anayasa Mahkemesi, “tıbbi uzmanlık gerektiren ‘ceza infaz kurumunda tutulmanın yaşamsal risk oluşturup oluşturmadığı’ konusunda Anayasa Mahkemesince bir değerlendirme yapılabilmesi mümkün değildir” diyerek Yalçınöz’ün yaptığı başvuruyu reddetti.





Karar gerekçesinde ceza infaz kurumlarında sağlık personelinin görev yaptığına da değinilerek tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durumun olmadığı belirtildi ve tahliyeye yönelik tedbir talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Yalçınöz, böbreklerinde tel takılı vaziyette, ciddi organ kaybı riski altında. Sağlık sorunlarının artarak devam etmesine rağmen halen Ankara’da tutuklu bulunuyor.