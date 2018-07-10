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Erdoğan'ın kabinesine doların tepkisi sert oldu...
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Erdoğan'ın kabinesine doların tepkisi sert oldu...
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10 Temmuz 2018 00:15
Erdoğan'ın kabinesine doların tepkisi sert oldu...
Erdoğan’ın ekonomi yönetimi tercihine piyasa sert tepki verdi. Döviz kurları açıklama sonrası fırladı.
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Erdoğan'ın kabineyi açıklamasının ardından Dolar %2.40 artarak 4,68'e çıkmıştı. Dolar dakikalar sonra 4,75'i gördü. Euro ise 5,55'e yükseldi.
Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.
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