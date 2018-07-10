Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın kabinesine doların tepkisi sert oldu... /10 Temmuz 2018 00:15

Erdoğan'ın kabinesine doların tepkisi sert oldu...

Erdoğan’ın ekonomi yönetimi tercihine piyasa sert tepki verdi. Döviz kurları açıklama sonrası fırladı.

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Erdoğan'ın kabineyi açıklamasının ardından Dolar %2.40 artarak 4,68'e çıkmıştı. Dolar dakikalar sonra 4,75'i gördü. Euro ise 5,55'e yükseldi.

  Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. 
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