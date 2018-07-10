Erdoğan piyasalara karşı savaş açtı.... Yabancı yatırımcıya kapıları kapadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bazı sürprizler yer alırken yabancı yatırımcının ekonomi için şart koştuğu isimlerin hiçbiri yeni kabinede yer almadı.







Kabinenin en önemli bakanlıklarından biri olan Maliye ve Hazine Bakanlığı bir önceki dönem Enerji Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak’a emanet edildi. Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olması nedeniyle bu görevlere tevdi edilmesi yıllardır tartışma konusu.

Ahvalnews.com'da yer alan değerlendirmede Seçimlerin hemen ardından uluslararası yatırım bankası JP Morgan’dan bir beklenti haberi basına yansımıştı.





Buna göre Türkiye'de önümüzdeki dönemde piyasalara yön verecek üç önemli nokta olduğunu ifade eden JP Morgan, yabancı yatırımcının kabinede görmek istediği iki isme işaret ediyordu.







Morgan’ın açıklamasında "Piyasa dostu isimler” olarak nitelenen Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın yeni kabinede yer almalarının iyi karşılanacağı ancak yeni isimlerin belirsizliğe yol açacağı kaydediliyordu.







JP Morgan’ın açıklamasında yoğun geçen kampanya döneminden sonra Türkiye'de siyasi gerilimin önümüzdeki birkaç ay düşmesinin beklendiği notu düşülürken yeni kabine sonrası beklenen isimlerin üstünün çizilmesi ile ekonomideki kara tablonun daha da koyulaşması beklenebilir.



Öte yandan 24 Haziran seçimleri sonrası ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dolar tahmini gelmişti.

Bankanın öngörülerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL kuru 4,90 seviyesinde olacak. Bankanın değerlendirmelerine göre yılın son çeyreğinin sonu itibariyle ise dolar/TL 5,05 olacak. Banka bu tahminleri ile seçim sonrası dolar/TL tahminleri açıklayan kurumlar arasında beş seviyesini ilk telaffuz eden kurum olarak kayda geçmişti.

AKP’nin yıkılmaz kalesi olarak gördüğü ekonominin temel isimlerinden Mehmet Şimşek, seçim öncesi Erdoğan’la yaşadığı polemikle gündeme geldi.



Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak son kabinede görev alan Şimşek, ısrarla OHAL’in kaldırılması gerektiğini vurgularken Erdoğan sert bir şekilde bunu karşı çıktı.

Ekonomideki kötü gidişat sonrası “Belki fırtına kopabilir, dövizle borçlanmayın” uyarısı ile kabinede çatlağa yol açan Şimşek, ilk kez Erdoğan’ın hedef tahtasına oturdu.

Şimşek’in gündeme getirdiği uyarılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği “İçimizden bazıları ayağımıza kurşun sıkıyorlar” tepkisi ile isim vermeden Şimşek’i hedef aldı.

O dönem AKP kulislerinde Erdoğan’ın Şimşek isminin üzerine bir çizik attığı konuşuluyordu. Seçim sürecinde de AKP’den milletvekili adayı olarak gösterilmeyen Şimşek’in yeni kabinede yer almaması yine de bir sürpriz sayılabilir.





