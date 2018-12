Erdoğan'ın işine geldiğinde hukuk, gelmediğinde guguk!

HASAN CEMAL -T24.COM





Hasan Cemal hakkında yakalama kararı!





Fikret İlkiz soruyor soruşturuyor, böyle bir yakalama kararı yok, ne savcılığın haberi var, ne de emniyetin...

Perşembe sabahı New York'tan memlekete dönüyorum, pasaportu geçtikten sonra karşımda, elinde kamerasıyla bir meslektaş.

- Hayrola! Tutuklama kararı falan da yok, niye geldin ki?





- Yine de belki bir şey olur diye gönderdiler.





- Evet, her an her şey olabilir bu memlekette...





Murat kardeşim unutma, yalnız değilsin





Çünkü, bu memleket çoktan beri bir 'hukuk düzeni'nden yoksun...



Bak, sevgili meslektaşım Murat Aksoy yeniden hapiste. Uzun bir aradan sonra geçen gün yeniden tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilince, sosyal medya hesabına şu notu düşmüş:





Hayat işte... İnsan yine de garip oluyor. 421 günden sonra birkaç gün olsa da hüzünlü ve üzücü.

Evet öyle sevgili Murat kardeşim.

Hüzünlü ve üzücü.

Ama canını sıkma.

Unutma, yalnız değilsin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakılsın diye karar veriyor Selahattin Demirtaş hakkında.

Demirtaş makul sürede yargılanmadı.

Özgürlük hakkı çiğnendi.

Serbest seçim hakkı ihlal edildi.

Bağımsız siyasal tartışması sınırlandırıldı.

Herhangi bir iddianame olmadan uzun süre tutuklu kaldı.