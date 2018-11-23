Samanyolu Haber /Gündem / Hortum herkesi korkuttu... /23 Kasım 2018 19:50

Hortum herkesi korkuttu...

Marmaris'te, dün 10 dakika arayla meydana gelen iki hortumda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar oluştu.

Marmaris'teki hortumlar 35 yatta hasara yol açtı



Marmaris merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Yalancı Boğaz mevkisinde, dün, 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Hortumlarda, marinada bağlı bulunan tekneler hasar görürken, açıktaki dalış teknesi battı. Yaralananın olmadığı hortumlarda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar meydana geldi. Fırtınaların ardından jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile marina işletmecileri, marinada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Karada tahta oturaklar üzerinden devrilen 3 yelkenli ve 2 motoryat, vinçle kaldırılarak, yerlerine oturtuldu. Marina dışında ve içinde kullanılamaz hale gelen park halindeki 8 araç da çekiciyle kaldırılıp, sanayiye götürüldü. İkinci hortumda batan 'Tayland' adlı dalış teknesinin ise hala deniz dibinde olduğu belirtildi. Marinanın hasar gören beton platformlarının tamiratı da başlatıldı.

Kaymakam Celalettin Yüksel, hortumların ardından yapılan çalışmalara ilişkin "Görevli ekiplerimiz ve marina işletmecileri hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına devam ettiriyor. Bizim için en büyük sevinç, böyle büyük iki hortumda can kaybının yaşanmaması oldu. İncelemelerimiz devam etmektedir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hortum herkesi korkuttu... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:41:18