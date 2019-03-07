Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanı: AKP içinden ‘beka’ söylemine itirazlar artıyor /07 Mart 2019 09:39

Erdoğan'ın eski danışmanı: AKP içinden ‘beka’ söylemine itirazlar artıyor

AKP'li adaylar sahada 'Beka söylemine ' itiraz etmeye başlıyor

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, AKP içinde "beka" söylemine itirazların arttığını yazdı. Beki, "Sahadaki adaylar, böyle bir damar yakalandığını düşünmüyor" dedi.

Beki'nin "Halk ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ olmuyorsa"  başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti içinden ‘beka’ söylemine itirazlar artıyor.

Binali Yıldırım ve Nihat Zeybekçi’den sonra Bülent Arınç da “Beka diye bir sorun yok, nereden çıktı bu” demeye başladı.

ANAR’ın başındaki İbrahim Uslu, anketlerde de böyle bir sorun tespit edemediklerini söylüyor.

Tabanda karşılık bulduğunu görse, üstüne gitmez miydi Zeybekçi?

Yaşandığına dair bir emare gözlemlese, ‘beka’ endişesi yaşamadığını ısrarla vurgular mıydı Yıldırım?

Sahadaki adaylar, böyle bir damar yakalandığını düşünmüyor.

Nabız yoklayan araştırmalar, AK Parti seçmeninin bile buna inandığını doğrulayamıyor.
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